У тюменских подростков десятками изымают мопеды и питбайки

Ежедневно до десятка мопедов, питбайков, мотоциклов в Тюменской области уезжают на спецстоянки, а их несовершеннолетние водители отстраняются от управления транспортом, сообщает ГАИ региона.

Так, в среду сотрудники ДПС задержали на мототехнике 11-летнего школьника в селе Мезенка Ишимского района, 13-летнего подростка в Успенке Тюменского района, 15-летних подростков в поселке Голышманово и деревне Новоандреевка Сладковского района.

Родителям либо родственникам подростков, доверившим детям транспорт, предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей.