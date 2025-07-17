У тюменских подростков десятками изымают мопеды и питбайки

09:00 17 июля 2025
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Ежедневно  до десятка мопедов, питбайков, мотоциклов в Тюменской области уезжают на спецстоянки, а их несовершеннолетние водители отстраняются от управления транспортом, сообщает ГАИ региона.

Так, в среду сотрудники ДПС задержали на мототехнике 11-летнего школьника в селе Мезенка Ишимского района,  13-летнего подростка в Успенке Тюменского района, 15-летних подростков в поселке Голышманово и деревне Новоандреевка Сладковского района.

Родителям либо родственникам подростков, доверившим детям транспорт, предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , мотоцикл , подростки
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