График школьных каникул обновили в Тюменской области

Рекомендации по организации учебного процесса в регионах разработало Министерство просвещения РФ.
В Тюменской области в новом учебном году каникулы пройдут:
с 27 октября по 4 ноября (9 дней);
с 29 декабря по 10 января (13 дней);
с 28 марта по 5 апреля (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников организуют с 14 по 22 февраля (9 дней).
Для большинства учебный год завершится 28 мая 2026 года. Для выпускников 9 и 11 классов дата окончания учебного года определяется расписанием Государственной итоговой аттестации.
