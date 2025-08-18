График школьных каникул обновили в Тюменской области

09:00 18 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Рекомендации по организации учебного процесса в регионах разработало Министерство просвещения РФ. 

В Тюменской области в новом учебном году каникулы пройдут:

с 27 октября по 4 ноября (9 дней);

с 29 декабря по 10 января (13 дней);

с 28 марта по 5 апреля  (9 дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников организуют с 14 по 22 февраля (9 дней). 

Для большинства учебный год завершится 28 мая 2026 года. Для выпускников 9 и 11 классов дата окончания учебного года определяется расписанием Государственной итоговой аттестации.

Теги: каникулы , образование , школы
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025