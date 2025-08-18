В Ишиме выясняют обстоятельства схода вагона с рельсов

При проведении маневровых работ на угольной горке станции Ишим 18 августа произошел сход головного локомотива и первой колёсной пары следующего с головы вагона, проводится проверка, сообщили в транспортной прокуратуре.

При происшествии никто не пострадал, на движение поездов это не повлияло, ущерба окружающей среде нет. "Транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в ведомстве.