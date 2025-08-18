Попавшим в ДТП спортсменам оказывается помощь и поддержка - ФК "Тюмень"

Фото - https://vk.com/55gibdd

Игроки "ФК Тюмень" обеспечены квалифицированной медпомощью. Также оплачены все возможные расходы на лекарства и будущее восстановление футболистов.

Руководство футбольного клуба "Тюмень" опубликовало официальное обращение в ответ на некоторые статьи, касающиеся помощи спортсменам, попавшим в ДТП 15 августа:

ФК "Тюмень" официально заявляет, что клуб не бросил своих игроков – они обеспечены квалифицированной медицинской помощью. Также оплачены все возможные расходы на лекарства и будущее восстановление футболистов. Мы следим за ситуацией и держим её на контроле, моментально реагируем на вновь появляющиеся запросы и ни при каких обстоятельствах не бросим своих ребят, попавших в беду. Благодарим всех за поддержку!"

Футболисты "Тюмени-2", которые на клубном автобусе ехали в Омск на матч регионального первенства страны среди команд третьей лиги с местным коллективом "СибГУФК-Иртыш-2", 15 августа в Тюкалинском районе попали в аварию. Сообщалось, что один из игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и ссадины, которые не угрожают их жизни.

Участниками ДТП стали три большегруза, автомобиль BMW и автобус, перевозивший взрослую футбольную команду из Тюмени.

Матч перенесли, команда вернулась домой на другом автобусе. Правоохранительные органы проводят проверку и в установленные сроки примут процессуальное решение.