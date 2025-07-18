В пятницу и в выходные в Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Сплошные проверки водителей на трезвость с пятницы до понедельника будут организованы в Тюмени, городах и районах Тюменской области, сообщили в ГАИ ТО.

Врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников:

В выходные дни "пьяная" аварийность растет это показывает анализ ДТП. Именно поэтому массовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей Госавтоинспекция проводит в эти дни недели.

Мы призываем население Тюменской области содействовать в предупреждении ДТП, совершенных под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщать в полицию о фактах неадекватного и нетрезвого вождения.