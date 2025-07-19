ФК "Тюмень" готовится к старту в Золотой группе LEON-Второй лиги "А"

20 июля тюменский клуб сыграет с "Текстильщиком" в Иваново. Первый домашний матч состоится после Дня города: 27 июля "Тюмень" будет принимать "Ленинградец" из Ленинградской области.

До конца лета на стадионе "Геолог" пройдут еще два домашних поединка: 10 августа приедет "Динамо" из Кирова, 31 августа - "Велес" из Подольска. Кроме того, пройдут три выездных матча: 3 августа клуб сыграет с "Волгарем" из Астрахани, 16 августа — с "Аланией" из Владикавказа, 24 августа — с московским "Динамо-2".

В Золотой группе LEON-Второй лиги "А" десять клубов. На данный момент определено расписание первого этапа, до 16 ноября. Возможны изменения, - сообщает Вслух.ру.

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