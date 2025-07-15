ВТБ подводит итоги конкурса по выбору имени леопарда  

15:22 15 июля 2025
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ВТБ провел конкурс на самое оригинальное имя для котёнка дальневосточного леопарда. Девочка, которой чуть больше полутора лет, получила имя Сиерра. Участники конкурса в соцсетях предложили более 2000 вариантов имён, пять из которых вошли в шорт-лист голосования, а их авторы получили призы от ВТБ и национального парка "Земля леопарда" (Владивосток). В финальном голосовании приняло участие более 15 тысяч человек.

Имя Сиерра отражает характер юного леопарда и ассоциируется с природой и силой. Одно из значений имени отсылает к описанию горных хребтов – местам обитания краснокнижных кошек. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Сказка, Земляника, Северина, Примора и Сиерра. Авторами самых оригинальных имен, отобранных для голосования, стали жители Санкт-Петербурга, Липецка и Владивостока. Лидер конкурса из Ростова-на-Дону. Итоги подвели в соцсетях ВТБ.

Петр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы:

Каждый леопард имеет свой характер, повадки, уникальные черты. Сиерра – активная, уверенная и решительная. Ей очень подходит имя, которое придумывали и выбирали во всех уголках страны. Мы видим внимание и неравнодушие людей к судьбе дальневосточного леопарда. Участники конкурса делились интересными наблюдениями и ассоциациями, которые вдохновили их на те или иные имена. На наш взгляд, такие проекты помогают почувствовать сопричастность, вовлекают в природоохранную деятельность, а значит слово "экология" становится более осязаемым и понятным, подталкивает людей к реальным действиям. 

В рамках программы "Хранители леопарда" ВТБ символически опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего клана и ее сыну – Герда и Феникс. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда":

Теперь, когда второй котенок Герды получил имя, можно сказать, что с ним познакомилась вся страна. Имя Сиерра отлично характеризует дальневосточного леопарда как адепта альпинизма. Краснокнижные кошки много времени проводят на вершинах и склонах сопок. Им подходят условия с холодными зимами и непроходимой тайгой. Но за последние 100 лет ареал сократился более чем в 70 раз. Единственное место в мире, где сумели сохранить необходимые условия для леопарда – в Приморском крае. Наша общая цель – заботиться об этой уникальной территории и ее обитателях. Вместе с ВТБ мы продолжаем следить за судьбой семьи Герды, Феникса и Сиерры".

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Социальная ответственность ВТБ — ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы "Здоровая страна".

 Программа "Хранитель леопарда" была запущена "Землей леопарда" в 2014 году для привлечения внимания к работе по сохранению дальневосточного леопарда. За 12 лет работы дирекции заповедников популяция этого животного выросла более чем в 3 раза – с 35 до 129 особей.

 ВТБ носит титул Хранителя леопарда с 2023 года. За время сотрудничества с "Землей леопарда" ВТБ приобрел тягач для нужд заповедных территорий, пять автомобилей УАЗ для охраны от браконьеров и лесных пожаров. В 2025 году при поддержке банка осуществлено обустройство экотропы "Кравцовские водопады". Также банк выступил генеральным партнером фестиваля "День леопарда" во Владивостоке.

Теги: ВТБ , экология
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