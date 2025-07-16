Около 16% жителей Тюменской области готовы покинуть родной регион ради карьеры

Готовность жителей Тюменской области и в целом УрФО к переезду ради получения желанной работы, а также специалисты из каких профобластей чаще всего в своих резюме указывают этот факт, оценили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным базы hh.ru, 18% резюме соискателей из Уральского ФО, открытых или обновленных в этом году, содержали отметку о готовности соискателей к переезду ради работы. Чаще всего уехать из родного региона ради построения карьеры готовы работающие жители Ямала - таких 27%, и Югры - 21%. В середняках Свердловская, Челябинская и Тюменская области - по 16%. Реже всего покинуть регион ради новой работы готовы жители Курганской области - 14%.

Наиболее мобильными оказались кандидаты в возрасте от 19 до 40 лет. В частности, на долю тех, кому сейчас 19 — 30 лет, приходится 35% от всех резюме со статусом "переезд возможен" в регионе, и еще 34% тех, кому 31 — 40 лет. Еще 22% резюме с готовностью к переезду принадлежат кандидатам 41 — 50 лет. Реже всего готовность к смене места жительства ради работы проявляют возрастные группы 51 — 60 лет (7%), 14 — 18 лет (2%) и от 61 года и старше (1%).

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая: