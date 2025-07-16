В Тобольске почистили дно Иртыша ради бесперебойной подачи воды в город

Масштабные работы по очистке дна Иртыша для бесперебойной подачи воды в Тобольск завершились на минувшей недели, дноуглубительные работы в районе Жуковского водозабора провела компания СУЭНКО, сообщили в администрации города.

Отмечается, что рабочие расчистили акваторию в радиусе 45 метров вокруг водозабора, обработали 100 метров выше и ниже по течению реки. Удалили почти 30 тысяч кубометров донных отложений (толщиной до 2,5 метров). Все извлеченные отложения были безопасно размещены в прибрежной зоне, а качество работ подтверждено телеметрической инспекцией.

Произведенные работы снижают попадание песка и ила в водозабор, чем повышают эффективность работы оборудования и замедляют его износ. Чтобы избежать перегрузок насосно-фильтровальной станции, очистку дна необходимо проводить каждые 3–5 лет, указано в сообщении.