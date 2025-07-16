Звезду Героя России в Тюмени вручили семье погибшего лейтенанта

В Тюмени состоялась церемония вручения Золотой Звезды Героя России. Высшей государственной награды посмертно удостоен младший лейтенант Альберт Тян, сообщил губернатор Александр Моор:
Вместе с врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенантом Дмитрием Валерьевичем Глушенковым передали звезду Героя Российской Федерации семье Альберта. Подвиг младшего лейтенанта Тяна навсегда останется в истории Тюменской области. Он доказал, что героизм – это поступки. Смелые. Осознанные. Честные. Светлая память.
По словам губернатора, Альберт Тян прошёл трудный жизненный путь, но на поле боя проявил главное – силу духа, мужество и ответственность за людей. Добровольно подписал контракт, участвовал в освобождении Авдеевки, Тоненького, Новосёловки, Украинска. В ноябре 2024 года в ДНР возглавил штурмовые действия, вытаскивал раненых, держал оборону. Был дважды ранен. В критический момент, когда уже не мог двигаться, отдал бойцам приказ отступить и вызвал артиллерийский огонь на себя. Его решимость спасла жизни подчинённых.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru