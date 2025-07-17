Участников СВО и их семьи освободили от пошлин при установлении родства и принятии наследства

Участникам СВО и членам их семей больше не придется платить госпошлины по ряду судебных дел. "Единая Россия" обеспечила принятие соответствующего законопроекта в Госдуме.

К делам, которых будет касаться новая норма, относятся: установление факта родственных отношений; принадлежности правоустанавливающих документов лицу; признания отцовства; принятия наследства и другие.