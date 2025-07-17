Участников СВО и их семьи освободили от пошлин при установлении родства и принятии наследства

16:45 16 июля 2025
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Участникам СВО и членам их семей больше не придется платить госпошлины по ряду судебных дел. "Единая Россия" обеспечила принятие соответствующего законопроекта в Госдуме.

К делам, которых будет касаться новая норма, относятся: установление факта родственных отношений; принадлежности правоустанавливающих документов лицу; признания отцовства; принятия наследства и другие.

Теги: Единая Россия , льготы , пошлина , СВО
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