Участников СВО и их семьи освободили от пошлин при установлении родства и принятии наследства

Участникам СВО и членам их семей больше не придется платить госпошлины по ряду судебных дел. "Единая Россия" обеспечила принятие соответствующего законопроекта в Госдуме.
К делам, которых будет касаться новая норма, относятся: установление факта родственных отношений; принадлежности правоустанавливающих документов лицу; признания отцовства; принятия наследства и другие.
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