Дети-велосипедисты ежедневно попадают в ДТП в Тюменской области

В последние дни дети на велосипедах ежедневно попадают в дорожно-транспортные аварии, увеличением аварийности с их участием обеспокоены в ГАИ.
Основные причины таких происшествий, по данным ГАИ - проезд по пешеходным переходам на велосипедах, не спешившись, выезд из-за припаркованных автомобилей во дворах и на парковках.
"В этом году произошло 31 ДТП с участием юных велосипедистов, 31 ребенок получил ранения. Сотрудники Госавтоинспекции летом проводят активную профилактическую работу с детьми-велосипедистами в пришкольных и загородных лагерях, во дворах, в парках и скверах", сказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.
Госавтоинспекция призывает родителей повторить с детьми ПДД для велосипедистов, объяснив, чем опасен проезд по пешеходному переходу на велосипеде, а также выезд из-за любых преград, скрывающих обзор как велосипедисту, так и водителю автомобиля.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru