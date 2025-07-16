Дети-велосипедисты ежедневно попадают в ДТП в Тюменской области

В последние дни дети на велосипедах ежедневно попадают в дорожно-транспортные аварии, увеличением аварийности с их участием обеспокоены в ГАИ.

Основные причины таких происшествий, по данным ГАИ - проезд по пешеходным переходам на велосипедах, не спешившись, выезд из-за припаркованных автомобилей во дворах и на парковках.

"В этом году произошло 31 ДТП с участием юных велосипедистов, 31 ребенок получил ранения. Сотрудники Госавтоинспекции летом проводят активную профилактическую работу с детьми-велосипедистами в пришкольных и загородных лагерях, во дворах, в парках и скверах", сказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Госавтоинспекция призывает родителей повторить с детьми ПДД для велосипедистов, объяснив, чем опасен проезд по пешеходному переходу на велосипеде, а также выезд из-за любых преград, скрывающих обзор как велосипедисту, так и водителю автомобиля.