Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом прибыл в уральский федеральный округ, в Челябинской области он осмотрел работу самой мощной в России коксовой батареи, которая находится на Магнитогорском металлургическом комбинате.

В Магнитогорске президента сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред на Урале Артём Жога, челябинский губернатор Алексей Текслер.

"Для нас большая честь принимать Главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России. Город внёс колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит почётное звание "Город трудовой доблести". Сейчас Магнитогорск успешно развивает как индустриальное направление, так и социальную сферу", - прокомментировал визит на завод Артем Жога.