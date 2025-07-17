Путин открыл новый участок дороги М-12, которую в 2026 году продлят до Тюмени

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, а в 2026-м году будет продлен до Тюмени.

По данным РИА Новости, скоростная трасса Дюртюли – Ачит проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Всего на этой скоростной дороге возведено 99 искусственных сооружений, в числе которых путепроводы, мосты и переходы.

Владимир Путин отметил, что регионы, через которые проходит трасса, повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места. Положительный социально-экономический импульс получат и субъекты, находящиеся в "зоне тяготения" этой автотрассы, повысится региональная взаимосвязанность. Теперь можно будет существенно быстрее добраться из Челябинска до Казани, Владимира или Москвы.

В ходе строительства трассы был возведён целый комплекс различных инженерных сооружений, мостов, развязок, путепроводов – удобных и безопасных для всех участников движения. Также обращаю внимание на то, что новый участок, как и вся дорога, будут благоустроены, обеспечены современными объектами сервиса, электроосвещением, стоянками, заправками и связью. Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток" – её предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока.



По словам президента, запуск этого участка – это еще не все. Будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит транзитные возможности, трасса будет встроена в международную транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной логистической артерией.