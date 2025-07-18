Конкурс региональных брендов проведут в Тюменской области

Конкурс региональных брендов Тюменской области на лучшее наименование места происхождения товара и географического указания проведет АНО "Агентство инноваций" для производителей, фермеров, ремесленников и предпринимателей.

Участие в конкурсе — это возможность закрепить за своим продуктом статус уникального бренда; повысить узнаваемость и ценность товара на региональном и российском рынках; получить правовую защиту от недобросовестного использования вашего бренда; привлечь внимание инвесторов, СМИ и потребителей к традиционным продуктам нашего региона, отмечают организаторы.

С номинациями и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Регионального центра инжиниринга. Прием заявок продлится до 1 сентября, экспертиза и отбор финалистов будут идти до 1 октября, публичная презентация проектов и подведение итогов запланированы на 28 октября.

Победителям обещают бесплатное оформление заявки и экспертное сопровождение (государственные пошлины оплачиваются самостоятельно). Подать заявку можно на email: cpa@sibnoc.ru По организационным вопросам обращаться к Марии Турбиной (t.me/turbinamary).