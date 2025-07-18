В Викулово продолжают борьбу с последствиями паводков 2024 и 2025 годов

11:41 18 июля 2025
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В Викуловском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий паводков последних двух лет, сообщили в информационном центре правительства ТО.

 "На территории Викулово в результате паводков 2024, 2025 годов имеется проблема подтопления отдельных участков придворовых территорий и домовладений", - подчеркнул глава округа Андрей Лотов. 

Уровень грунтовых вод в текущем году остается высоким, подтоплены отдельные земельные участки придомовых территорий, подвалы, подполья, погреба на отдельных участках села Викулово. Для улучшения ситуации в селе расчистят водопропускную канаву от растительных остатков и наносов, оставшихся после паводка.

 

 

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