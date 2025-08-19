Ненужные вещи тюменцы могут унести в "Чулан" экодома

Фото ТЭО

Экодома Тюменской области давно стали популярными точками притяжения, куда можно сдать пластик, стекло и макулатуру и где можно реализовать свои экологические идеи.Там же в "Чулан" принимают ненужную одежду и текстиль.

Проект "Чулан" предоставляет социальную поддержку: большая часть собранных вещей направляется на благотворительность, помогая нуждающимся, малоимущим семьям, бездомным и приютам для животных.

Принесенные в контейнеры "Чулана" вещи проходят тщательную сортировку. Те, что еще могут быть полезными, но не подходят для раздачи, продаются в магазине проекта. Это не только продлевает жизнь вещам и снижает перепроизводство, но и учит тюменцев быть более осознанными потребителями. Вырученные средства идут на операционные расходы и развитие проекта. В магазине регулярно проводятся акции и предлагаются скидки, а именинники могут воспользоваться специальной 30% скидкой в свой день рождения и в течение трех дней до и после него.

В ТЭО пояснили, что в "чуланы" можно приносить чистую и сухую одежду, обувь, аксессуары, домашний текстиль (постельное белье, шторы, полотенца) в любом состоянии – как хорошем, так и требующем ремонта. Актуальный список принимаемых материалов можно найти тут.

Контейнеры для вещей расположены в экодомах Тюменского экологического объединения "Кристалл" и "Сити Молл", дополнительные точки приема в торговых центрах "Заречная блошинка" и "Фаворит".