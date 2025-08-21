В память о подполковнике Рудзевиче на тюменском кладбище высадили можжевельники и гортензии

Командир первого сапёрного батальона 90-го сапёрного полка, подполковник Вооружённых сил РФ Евгений Рудзевич, чьим именем недавно была названа одна из улиц Тюмени, погиб в зоне СВО 19 августа 2024 года. Спустя год на Червишевском кладбище, гле похоронены его останки, в память герое высадили молодые деревья и цветы.

Высадку аллеи инициировали семья, друзья и сослуживцы Рудзевича.

"Евгений Геннадьевич был одним из первых, кто отправился на специальную военную операцию. Героически погиб 19 августа 2024 года. В день годовщины его смерти вдоль дорожки, разделяющей сектора кладбища, неподалёку от заложенной в марте Аллеи Славы появились новые зелёные жители: 32 саженца можжевельника горного и 33 кустарника гортензии метельчатой. Ухаживать за саженцами будут специалисты МКУ "Некрополь" с помощью МКУ "ЛесПаркХоз", - сообщил глава города Максим Афанасьев.