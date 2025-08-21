Около 150 тюменских учителей научат правильно вести профориентацию среди детей

Новейшие форматы работы по профориентации школьников в этом году в очередном сезоне Всероссийского марафона переподготовки и повышения квалификации примут участие 148 педагогов Тюменской области. Впервые к нему присоединятся представители Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

Как сообщили в ТОГИРРО, до конца года участники освоят современные инструменты профориентационной работы с подростками, узнают о трендах в развитии инженерно-технического образования, интеграции профориентационных практик в уроки и внеурочные занятия. После обучения учителя получат статус педагогов, ответственных за профориентацию.

Организатор курса - Фонд гуманитарных проектов, оператор проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее".