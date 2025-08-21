Около 150 тюменских учителей научат правильно вести профориентацию среди детей

15:00 20 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новейшие форматы работы по профориентации школьников в этом году в очередном сезоне Всероссийского марафона переподготовки и повышения квалификации примут участие 148 педагогов Тюменской области. Впервые к нему присоединятся представители Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

 Как сообщили в ТОГИРРО, до конца года участники освоят современные инструменты профориентационной работы с подростками, узнают о трендах в развитии инженерно-технического образования, интеграции профориентационных практик в уроки и внеурочные занятия. После обучения учителя получат статус педагогов, ответственных за профориентацию.

Организатор курса - Фонд гуманитарных проектов, оператор проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее".

Теги: образование , профориентация
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025