Более 50 вакансий в Тюмени предлагают УСТЭК, "Бенат" и ФПК

Очередная ярмарка вакансий пройдет в Тюмени 21 августа с 11 до 12 часов в Кадровом центре "Работа России". Свои предложения для трудоустройства представят теплоснабжающая организация "УСТЭК", Тюменский центр стандартизации и метрологии, завод "Бенат", Федеральная пассажирская компания (дочерняя структура ОАО "Российские железные дороги") и другие.

Предприятиям требуются инженеры, слесари-ремонтники, операторы на линию розлива, электрогазосварщики, водители автомобиля, специалисты по закупкам, юрисконсульты и другие. Также соискателям будут предложены вакансии с вахтовым методом работы на должности повара, кухонного рабочего, горничной и электромонтера.

На ярмарке вакансий каждый посетитель сможет пройти первичное собеседование с представителями предприятий, задать вопросы об условиях работы и социальных гарантиях.

Кадровый центр "Работа России" в Тюмени расположен по адресу: улица Республики, 204В, корп. 3, соискателей ждут на 5 этаже в конференц-зале. Посетить ярмарку вакансий могут все желающие, в том числе не состоящие на регистрационном учёте в службе занятости населения.