Сферум завел канал в мессенджере МАХ

Сферум - платформа для учёбы и общения педагогов, учащихся и их родителей теперь есть и в отечественном мессенджере МАХ. Там можно узнавать важную информацию о новых функциях, изучать памятки и инструкции, знакомиться с анонсами, а вскоре там появятся и новые сервисы для обучения.

В MAX сделан упор на безопасность: настройки приватности помогают создать комфортную среду для детей; вы сами выбираете, кто может писать и звонить вам и ребёнку; безопасный режим фиксируется отдельным ПИН-кодом; на нежелательные сообщения можно пожаловаться в Центр безопасности.

Сферум в МАХ будет запускаться постепенно, первые регионы смогут попробовать обновлённый сервис в конце августа — начале сентября.

