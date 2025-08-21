Глава СК заинтересовался жалобами жильцов одного из домов Тюмени на отсутсвие ремонта

В средствах массовой информации сообщается, что жители на улице Судоремонтной в городе Тюмени живут в ненадлежащих условиях. Здание требует капремонта, но со стороны управляющей компании и администрации должных мер не принимается. Заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) - председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
