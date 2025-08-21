Глава СК заинтересовался жалобами жильцов одного из домов Тюмени на отсутсвие ремонта

11:00 20 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В средствах массовой информации сообщается, что жители на улице Судоремонтной в городе Тюмени живут в ненадлежащих условиях. Здание требует капремонта, но со стороны  управляющей компании и администрации должных мер не принимается. Заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) - председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Теги: капремонт , СКР
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025