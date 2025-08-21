Губернатор Ямала объявил о старте видеоконкурса с денежными призами

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Честного маршрута посетил Губкинский, и во время встречи с горожанами объявил о старте второго сезона Всероссийского конкурса "Покажи Ямал". В этом году организаторы принимают заявки в четырех номинациях: "Экстрим в сердце Арктики", "Кочевые истории", "Тропами Полярного Урала" и "Ямал Документальный".

– Мы проводим каждый год конкурсы для развития туризма на Ямале, в том числе видеоматериалов. Есть несколько номинаций, в том числе экологическая, этнографическая. Это позволяет показывать все красоты нашего округа. Если работу признают лучшей, то до миллиона рублей можно получить. Будем это поддерживать, – сказал Дмитрий Артюхов.

Кроме того, для конкурсантов предусмотрены специальные призы на сумму до 200 тысяч рублей. Генеральный директор АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале" Олег Клочков уточнил, что дополнительное вознаграждение можно получить за лучший короткий вертикальный видеоролик в трех номинациях.

Проект рассчитан как на профессиональных видеооператоров, так и на талантливых любителей. Участники номинации "Ямал Документальный" получат уникальную возможность презентовать свои работы на Всероссийском конкурсе "Дальний Восток – Земля приключений" в категории "Арктическое путешествие". Победители могут рассчитывать на вознаграждение от 100 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от места, а автор лучшего документального фильма о Ямале дополнительно получит от региона один миллион рублей.

Добавим, конкурс на лучшее видео "Покажи Ямал" проводится в регионе с 2024 года. Проект инициирован Центром развития туризма на Полярном Урале и реализуется при поддержке правительства ЯНАО с целью повышения туристической привлекательности субъекта. В прошлом году в нем приняли участие 159 авторов из Салехарда, Нового Уренгоя, Воркуты, Самары, Москвы и Ростова-на-Дону.

Подать заявку на конкурс могут как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы из России и Республики Беларусь. В 2025 году работы принимаются до 30 ноября от всех желающих старше 10 лет. Ознакомиться с подробными условиями можно на официальном сайте конкурса.

Фото: АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале"