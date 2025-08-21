Выставку "Тюменской марки" проведут с 10 по 12 октября

Ежегодная выставка "Тюменская марка" в этом году пройдет с 10 по 12 октября на улице Севастопольской, 12. В среду в администрации Тюмени предпринимателям рассказали обновленную концепцию проекта - об особенностях подачи заявок, формате выставки и этапами ее проведения.

Как сообщили в администрации города, заявки на участие от предпринимателей и самозанятых принимают с 25 августа по 12 сентября. С 15 по 19 сентября оргкомитет проведет конкурсный отбор. Шансы имеют те, кто зарегистрирован на территории города, свободен от процессов реорганизации, ликвидации, не банкротится. Кроме того, претенденты на участие в "Тюменской марке" должны числиться в Едином реестре малого и среднего предпринимательства (для юридических лиц и предпринимателей), а самозанятые – состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим, на территории Тюмени.

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Мария Туганова обратила особое внимание на седьмой раздел анкеты, которую должны представить предприниматели:

Чем креативнее вы опишете актуальность своего проекта, производства товаров и услуг, тем выше шанс пройти отбор и стать участником выставки! Также в прошлом году большой популярностью пользовалась самопрезентация. Она проходила с большим успехом.

А теперь подробнее о трех днях выставки.

10 октября - открытие. Официальная делегация с участием главы города Тюмени познакомится со стендами. В этот же день запланированы B2B встречи; подписание соглашений о сотрудничестве; презентационные сессии участников и трансляция видеовизиток; закупочные сессии с приглашением предпринимателей Тюмени и других муниципальных образований.

Деловая программа пока прорабатывается. Организаторы выставки — администрация города Тюмени при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области — хотели бы узнать у участников "Тюменской марки", кого из хедлайнеров они бы предпочли услышать. Вариантов тем для обсуждения много, например, можно поговорить об энергии партнерства в бизнесе, новом мышлении в новых реалиях, поделиться лайфхаками управления командой или идей создания успешного проекта с нуля.

11 и 12 октября зрителям подарят яркие концерты, подготовят для них розыгрыши призов, щедрые скидки и акции. Школьников и студентов пригласят на экскурсии. В прошлом году их проводил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Торжественная церемония закрытия и подведение итогов выставки с вручением дипломов состоится 17 октября.

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Юлия Шакурская считает, что перед "Тюменской маркой" стоит задача сделать так, чтобы договоренности предпринимателей на выставке отражались в реальных проектах по благоустройству или украшению города. Она напомнила, что в свое время после очередной выставки "Тюменская марка" в городском экопарке установили развивающие игры.