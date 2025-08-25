Первые сооружения очистки поверхностных стоков построят в Тюмени

"Росводоканал Тюмень" построит первые в городе сооружения очистки поверхностных стоков - за пять лет их планируют сделать на улице Мельникайте и около Гилевской рощи. Два объекта будут обеспечивать экологическую очистку талых и ливневых вод со всей территории Тюмени, сообщили в компании.

"Очистка поверхностных стоков — новое направление для водоканала. Тюменская площадка отлично подходит для старта проекта, который мы впоследствии сможем тиражировать и в других городах, — рассказал операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман.

Сейчас специалисты "Росводоканал Тюмень" рассматривают различные технологии очистки поверхностных стоков, чтобы уже в этом году приступить к проектированию. На первом этапе экспертам предстоит изучить состав тюменских поверхностных стоков. Очистные сооружения будут соответствовать стандартам наилучших доступных технологий.

Гендиректор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева:

Мы изучаем лучшие отечественные практики, чтобы, получив заключение экспертов, сделать выбор в пользу той или иной технологии. Одним из лидеров отрасли является предприятие Мосводосток. Столичные практики мы увидели во время рабочей поездки совместно с главой Тюмени Максимом Афанасьевым и директором департамента городского хозяйства Александром Ильиным.

Сооружения очистки поверхностных стоков — стратегический объект, нацеленный на улучшение экологии города и акватории реки Туры. На реализацию проекта "Росводоканал Тюмень" готов инвестировать около двух миллиардов рублей.