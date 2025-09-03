Тюменскую область на ВЭФ представляет инвесткоманда региона

Инвестиционная команда Тюменской области работает на Восточном экономическом форуме, в котором участвуют представители более 70 стран и территорий.

Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, ключевая тема – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". Тюменскую область традиционно представиляют генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов и его заместитель Игорь Смолягин.

По данным Инвестагентства, на площадке уже состоялась первая встреча - с представителями российского Центра интеллектуальной собственности договорились провести совместное мероприятие по вопросам регистрации прав на интеллектуальную собственность для предпринимателей в Тюмени. "Благодаря такой поддержке во внедрении цифровых инструментов в субъекты креативных индустрий и инновационного технологического сектора будут улучшены экономические показатели Тюменской области в сфере интеллектуальной собственности", - отметили сотрудники центра.