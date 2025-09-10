Миграция в Тюменской области: популярные направления и тенденции раскрыли эксперты "Ростелекома"

Почти десять тысяч семей Тюменской области уже воспользовались услугой провайдера "Переезд". Сервис дает возможность сохранить доступ к интернету, телевидению и другим продуктам "Ростелекома" при смене места жительства. С опцией "Переезд" сохраняются все ранее приобретенные подписки, контент, накопленные бонусы и настроенные автоплатежи. Прежним остается и лицевой счёт абонента.

Ежемесячно более 300 абонентов "Ростелекома" в Тюменской области переносят услуги на новый адрес. Пик активности приходится на летний период. Чаще тюменцы переезжают в пределах своего региона. Так, например, за последние полтора года более 1 200 клиентов компании перебрались в Тюмень, 567 — наоборот выбрали жизнь за пределами областного центра. При этом не все знают о возможности переноса услуг — при расторжении договора каждый пятый абонент сообщает, что уже подключился к "Ростелекому" по новому адресу.

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":

“Ростелекоме” мы стремимся обеспечить наших клиентов непрерывным доступом к высокоскоростному домашнему интернету и другим продуктам компании, где бы они ни находились. Для этого мы разработали опцию “Переезд”, которая помогает быстро и удобно перенести все услуги. Кроме того, абонент может воспользоваться скидкой до 50 % на тарифный план в течение первых двух месяцев после смены места жительства. Только с начала этого года более 1 000 абонентов в Тюменской области благодаря сервису без расторжения договора автоматически и бесплатно в кратчайшие сроки переподключили все услуги связи компании по новому адресу.

Чтобы комфортно переехать с "Ростелекомом", клиенту необходимо подать заявку на специальной странице сайта, указав контактные данные, текущий и новый адреса, а также планируемую дату переезда. Специалисты компании свяжутся с абонентом и согласуют все детали. При совпадении технологии подключения клиент может сохранить прежнее оборудование и взять его с собой на новый адрес. Если самостоятельно отключить устройства не удается, то можно заказать услугу демонтажа.

Воспользовавшиеся сервисом также получат специальный промокод на онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы).

"Переезд" — бесплатная услуга в рамках домашнего региона. В случае если перемещение планируется в другую область, республику или край, абонент может связаться с компанией для уточнения информации.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте компании, в личном кабинете или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.