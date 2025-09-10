"УТРО" в Тюмени впервые в истории форума интегрируют в городские события

Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Организационного комитета по вопросам подготовки и проведения Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" в этом году принимает Тюмень с с 24 по 29 сентября, его особенностью станет интеграция в городские события, сообщили в правительстве Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский:

Мы проводим мероприятия в городе и смотрим на Тюмень как на универсальную площадку. Я думаю, что при нашей слаженности и ответственности впечатления участников превзойдут ожидания. Тем более что задумки концепции у нас интересные, современные.

Для участия в форуме из 86 регионов России поступило более пяти тысяч заявок. Это абсолютный рекорд за всю историю форума. На одно место претендовали десять человек. По этому показателю конкурсный отбор на форум "УТРО" идентичен крупным федеральным форумам, такими как "Территория смыслов", "Шум" и др.

Директор департамента общественных связей Ирина Широкова сообщила, что в форуме примут участие 10 представителей Краснодона. Они сейчас участвуют в лаборатории — в Краснодоне создают мурал, посвященный героям СВО "Вне времени". Такой же объект они сделают в Тюмени. Проект по созданию муралов реализует мультицентр "Моя территория" при поддержке регионального департамента общественных связей на грант губернатора Тюменской области.

Продолжается регистрация на грантовый конкурс от Росмолодежи. Уже подано 80 заявок, из которых 31 — от тюменцев. Это рекордные показатели", - сказал начальник управления общественных проектов департамента общественных связей Владислав Татаринцев.

В рамках образовательной программы выступят более 100 экспертов. Это представители таких компаний, как "Сбер", "SuperJob", "Ассоциация юристов России" и других.