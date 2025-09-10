Каталог с коврами презентовали в Тюмени

В Музейно-ремесленном "Цехе" 9 сентября представили каталог "Сибирский махровый ковер". Издание, над которым специалисты музея работали полтора года, объединяет полную коллекцию ковров из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения.

Каталог раскрывает историю тюменского ковроткачества — от крестьянских традиций до фабричного производства, включая новые исследования. Его можно найти в библиотеках города и приобрести в сувенирном магазине музейного комплекса имени Словцова.

Отмечается, что каталог является первым изданием, в котором представлена полная коллекция махрового ковра из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения, включающего государственные музеи Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Издание отражает уникальные традиции народного промысла Тюменской области, его историю и технологию изготовления.

Спикер: Елена Владимировна Рындина, старший научный сотрудник Центра учёта, хранения и популяризации музейных фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и один из авторов и составителей каталога "Сибирский махровый ковёр".