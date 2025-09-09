На остановках в Тюмени меняют таблички с расписанием автобусов на более понятные

Новый формат расписания маршрутов на информационных табличках в тестовом режиме на этой неделе появится на остановочных комплексах центральных улиц Тюмени, сообщили в администрации города.Прежнее обновление горожане считали неудобным, информацию об автобусах приходилось искать по QR-кодам.

"Мнение пассажиров о недоступности получения полной информации из расписания в действующем формате было учтено, и по поручению главы Тюмени Максима Афанасьева специалисты "Тюменьгортранса" разработали альтернативный вариант. Изначально планировалось использовать цифровые технологии и посредством мобильного приложения "Транспорт 72" в онлайн-режиме получать информацию о прибытии того или иного маршрута, времени перемещения. Однако такой кардинальный переход получения информации для многих стал неудобен", - отмечают в администрации города.

Новый формат расписания появится на автобусных остановках, которые имеют большое количество пересечений разных маршрутов.