По наказам депутатам в Тюмени сделали ремонт в детсадах и парковку у поликлиники

Ремонтные работы завершились в двух корпусах детского сада № 162 и временные парковки появились у поликлиники №6 - все это благодаря исполнению наказов избирателей депутатам Тюменской городской думы Александру Захарову и Алексею Чиркову.

В 2023 году во время предвыборной кампании администрация детсада № 162 обратились к Александру Захарову с просьбой посодействовать в ремонте двух корпусов сада, расположенных по улицам Логунова и Широтной. В 2024 году по муниципальным программам в них отремонтировали лестницы запасных выходов, пищеблоков и прачечных, в текущем году наказ депутату завершен в полном объеме. "Отремонтированные здания — это не только улучшение их внешнего вида, это также способствует поддержанию здоровой и безопасной образовательной среды для детей, что имеет большое значение для их развития и благополучия", — считает депутат.

Временные парковочные места около поликлиники № 6 оборудованы по обращению пациентов учреждения и инициативе главного врача Людмилы Целлер. Они выполнены из асфальтовой срезки и предназначены для временного использования до проведения капремонта дороги. "Бывают такие ситуации, когда основная дорога в отличном состоянии, а парковочные карманы требуют оперативного вмешательства ещё до начала масштабных капитальных работ. В связи с этим временное устройство парковочных мест приобретает особую актуальность и значимость, ведь здесь пересекаются интересы жителей, удобство водителей и безопасность пациентов", — пояснил ситуацию Алексей Чирков.

Депутат особо отметил участие главы города Тюмени Максима Афанасьева и команды Управы Ленинского округа в оперативном решении проблемы с организацией парковочных мест.