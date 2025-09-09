Власти Ямала скорректировали маткапитал по итогам Честного маршрута

Власти Ямала скорректировали правила предоставления материнского капитала. Теперь при определении размера выплаты будут учитываться дети, рожденные в новых регионах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) до того, как они получили российское гражданство.

Поводом для внесения изменений стало обращение жительницы Нового Уренгоя к губернатору Дмитрию Артюхову в рамках проекта Честный маршрут.

Согласно новым условиям, если пара, переехавшая с таких территорий, например, с двумя детьми, родит на Ямале еще одного, то этот ребенок будет считаться третьим при расчете маткапитала. Обязательное требование для получения выплаты — чтобы на момент рождения малыша семья проживала в Ямало-Ненецком автономном округе не менее одного года.

— Размер маткапитала пересмотрим для семей, уже реализовавших право на меру поддержки. Семьи, которые не смогли получить ее из-за отсутствия у детей российского гражданства по рождению, смогут обратиться за маткапиталом с учетом вновь введенного условия, — уточнила директор регионального департамента соцзащиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Добавим, что на Ямале действует комплексная система поддержки семей. Перечень мер постоянно расширяется, а условия их предоставления совершенствуются. Сейчас по линии соцзащиты предусмотрено более 30 различных льгот и выплат, треть из которых предназначена многодетным семьям. В прошлом году маткапитал получили 3953 семьи, а с начала 2025 года — уже более 2300. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий или получение медицинских услуг, даже если они не покрываются полисом ОМС.

Региональный маткапитал действует уже около 14 лет и стал одной из ключевых мер помощи родителям: он выплачивается при рождении третьего и каждого последующего ребенка. В 2020 году размер федеральной выплаты в ЯНАО увеличился до 500 тысяч рублей, а также появилась региональная выплата в 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Меры поддержки ямальцев на этапах создания семьи и рождения детей реализуются в рамках профильного национального проекта.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО