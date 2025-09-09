В тюменском селе для точной диагностики успешно используют новый рефрактометр

В феврале 2025 года в Омутинской больнице установили автоматический рефрактометр - за несколько месяцев работы на новом оборудовании проведено 467 исследований, сообщают в депздрраве ТО.

"Установка автоматического рефрактометра значительно ускорила и сделала более точной диагностику глазных заболеваний. За несколько месяцев мы смогли провести почти полторы сотни исследований, что позволило многим нашим пациентам начать своевременное лечение и избежать прогрессирования проблем со зрением. Это оборудование позволяет нам оказывать более квалифицированную помощь населению", - отметил врач-офтальмолог Омутинской ЦРБ Виктор Муравьев.

Оборудование приобретено в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".