В тюменском селе для точной диагностики успешно используют новый рефрактометр

15:35 09 сентября 2025
В феврале 2025 года в Омутинской больнице установили автоматический рефрактометр - за несколько месяцев работы на новом оборудовании проведено 467 исследований, сообщают в депздрраве ТО.

 "Установка автоматического рефрактометра значительно ускорила и сделала более точной диагностику глазных заболеваний. За несколько месяцев мы смогли провести почти полторы сотни исследований, что позволило многим нашим пациентам начать своевременное лечение и избежать прогрессирования проблем со зрением. Это оборудование позволяет нам оказывать более квалифицированную помощь населению", - отметил врач-офтальмолог Омутинской ЦРБ Виктор Муравьев.

Оборудование приобретено в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Теги: здоровье , здравоохранение , зрение , нацпроекты
Октябрь, 2025