Моор рассказал, чем занимаются участники БКР

Участники нашего проекта "Боевой кадровый резерв" (БКР) проходят этап стажировок и работают с наставниками, сообщил губернатор Александр Моор, лично курирующий этот проект.

Семён Аполонов проходит стажировку в региональном филиале фонда "Защитники Отечества" под руководством Динары Сергеевны Поштаренко. Занимается не только помощью ветеранам СВО, но и патриотическим воспитанием молодёжи. В рамках стажировки Семён провёл "Урок мужества" для тюменских подростков.

Под руководством Натальи Шевчик стажируется Разипа Жимбаева. Перед Днем знаний она участвовала в акции "Собери ребёнка в школу" и вручила портфели и наборы канцелярии школьникам из Тюмени и Нижнетавдинского округа. Среди них были и дети из семей участников СВО.

Николай Бабкин стажируется в Нижнетавдинском округе. Под началом главы муниципалитета Сергея Борисевича он изучает работу органов местного самоуправления. Упор делает на сферу ЖКХ и благоустройство территорий.

"Стажировки крайне важны для участников "Боевого кадрового резерва". Именно на этом этапе формируются необходимые управленческие компетенции и навыки. Буду и дальше рассказывать об успехах участников проекта", - отметил Моор.