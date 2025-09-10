"Фабрика процессов" помогает укрепить командный дух на Ситниковском молочном комбинате

Фото Тюменского технопарка

На Ситниковском молочном комбинате (филиал АО "Золотые луга") продолжается реализация мероприятий в рамках национального проекта "Производительность труда". Если ранее внимание уделялось внедрению инструментов бережливого производства и оптимизации рабочих процессов, то сейчас всё более заметным становится ещё один важный эффект – укрепление внутрикорпоративных связей и развитие командного духа, сообщили в пресс-службе компании.

Сменный мастер творожного цеха Вера Вахлова рассказала про участие в "Фабрике процессов" – учебной площадке, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства.

"Это мероприятие стало для меня не только интересным, но и полезным. Я надеюсь на продолжение обучающей программы, потому что мне приятно работать с нашей командой", – поделилась она.

По словам Веры Вахловой, совместное участие сотрудников в обучении и практических заданиях способствует формированию атмосферы взаимопомощи и поддержки. "Совместные активности улучшают наши отношения и создают атмосферу доверия. Я вижу, как коллеги становятся ближе друг к другу, обмениваются полезными подсказками и опытом, что является очень ценным", – подчеркнула она.

Особое внимание представитель комбината уделила работе тренеров РЦК. "Они являются специалистами своего дела, которые доходчиво и доступно объясняют материал. Мне действительно нравится их подход", – сказала она. Несмотря на то, что Вера Вахлова работает на предприятии всего два года, она уже отмечает значительные изменения в своём профессиональном развитии.

Руководство предприятия, что внедрение бережливых технологий помогает не только снижать потери сырья, повышать качество продукции и сокращать количество брака, но и формировать культуру постоянных улучшений.

"Теперь к этому списку можно добавить и ещё одно важное направление – укрепление сплочённости коллектива, без которой невозможны долгосрочные позитивные изменения. Опыт "Фабрики процессов" наглядно демонстрирует, что бережливые технологии дают результат не только в цифрах и показателях эффективности, но и в формировании команды, где каждый чувствует себя важной частью общего дела", – подчеркнул директор Ситниковского молочного комбината Александр Велижанин.

Проект реализуется при поддержке Регионального центра компетенций Тюменской области, специалисты которого сопровождают предприятия на всех этапах внедрения методик. Их задача – не только обучить инструментам бережливого производства, но и показать, как они помогают выстраивать эффективные коммуникации и вовлекать сотрудников в процесс развития.

Для предприятия это создаёт дополнительный потенциал устойчивого роста и укрепления позиций на рынке.