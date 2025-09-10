С тематических площадок "Утра" можно смотреть прямые эфиры

Пресс-служба форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО»

С 15 сентября форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" платформу Росмолодёжь.Форумы станет доступен в онлайне. Все желающие увидят прямые эфиры от тематических площадок 6 регионов-организаторов УФО. Присоединиться можно в группе "УТРО" ВКонтакте.

Онлайн-трансляции станут ключевой частью "Цифровых недель" — дофорумной программы, которая пройдет с 8 по 23 сентября. Мероприятие поможет подготовиться участникам, которые прошли на форум очно.

Прямые эфиры с ведущими экспертами будут доступны не только участникам форума "УТРО", но и всем желающим. Их программа разработана для развития ключевых навыков: аналитического, креативного, инженерного, стратегического и тактического мышления, самопрезентации и осознанного подхода к созданию медиапродуктов.

Юлия Халитова, руководитель региональной дирекции форума "УТРО":

Онлайн-трансляции форума позволяют нам создать сообщество молодых профессионалов еще до начала очного этапа в Тюмени. Мы открываем доступ к уникальному образовательному контенту от экспертов не только для участников форума, но и для всех желающих, чтобы они могли развивать свои компетенции и прокачивать навыки. Такой подход значительно расширяет аудиторию и дает возможность профессионального роста даже тем, кто не прошел конкурсный отбор. Это означает, что каждый мотивированный молодой специалист может получить ценные знания и присоединиться к сообществу, независимо от статуса участия.

15 сентября команда тематической площадки "Управленцы" из ХМАО–Югры с 11:00 до 12:00 организует лекцию "Лидерская позиция: почему другие люди должны за вами идти?". Спикером выступит Андрей Шапенко, профессор и академический директор программ лидерского развития Московской школы управления "СКОЛКОВО".

16 сентября с 16:00 до 17:00 состоится лекция об IT. Слушатели узнают о развитии в сфере информационных технологий и способах формирования инженерного мышления. Прямой эфир пройдет от тематической площадки "Разработчики", которую готовит Свердловская область.

17 сентября с 14:00 до 15:00 зрители присоединятся к ток-шоу "Умение презентовать себя: как убедить любого". Выступит Роман Ищенко, актер, режиссер и директор центра молодежных инициатив при Тюменском индустриальном университете, а также Павел Притупа, социальный предприниматель, автор кулинарной школы "Вари-Играй". Тематическую площадку "Профессионалы будущего" организует Тюменская область.

18 сентября с 15:00 до 16:00 пройдет интерактивная лекция "Аналитическое мышление: ключевой навык в работе с информацией" от площадки "Исследователи" (Челябинская область). Экспертом станет Виктория Шиманская, доктор психологии, преподаватель МГИМО, РАНХиГС, ВШЭ, Московского института психоанализа.

19 сентября с 14:00 до 15:00 на площадке "Медиатехнологии" от Ямало-Ненецкого автономного округа состоится сессия "Медиатехнолог как архитектор инфосреды". На ней выступит Анастасия Никулина, руководитель креативного агентства задачиисмыслы.рф, молодой предприниматель.

20 сентября с 15:00 до 16:00 состоится интерактивная лекция о креативном мышлении в работе наставника. Эфир пройдет от тематической площадки "Наставники", ее готовит Курганская область.

Совместно с экспертами организаторы подготовят для всех участников чек-листы и подборки полезных материалов. Они помогут молодым профессионалам в развитии необходимых компетенций. Эти материалы войдут в итоговый продукт форума "УТРО" — общедоступную базу знаний, которая также включит в себя наработки участников основной программы, созданные во время очной программы.

Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" — одно из крупнейших событий в сфере молодежной политики на Урале. Форум традиционно собирает тысячи талантливых молодых людей из разных регионов России для обучения, нетворкинга и реализации собственных проектов. В 2025 году событие пройдет с 24 по 29 сентября в Тюмени.