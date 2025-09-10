ВТБ обеспечит участников и гостей Интервидения банковскими сервисами

20 сентября в Москве на сцене Live Arena при поддержке ВТБ пройдет финал международного конкурса вокальных исполнителей "Интервидение-2025". Артисты из 24 стран исполнят свои хиты и посоревнуются за звание лучших. Шоу покажут в прямом эфире Первого канала и телеканалов стран-участниц. ВТБ обеспечит иностранные делегации финансовыми сервисами.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин:

ВТБ поддерживает традиции, которые способствуют развитию международного диалога. Возрожденное Интервидение объединит на сцене исполнителей из ближнего и дальнего зарубежья, в конкурсе впервые примут участие страны Глобального Юга. И это не просто зрелищное музыкальное шоу, это возможность оценить самобытные традиции и современные культуры стран-участниц конкурса. Наша задача как принимающей стороны сделать так, чтобы иностранные гости чувствовали себя как дома и даже лучше, в том числе используя комфортные банковские сервисы.

Также на площадке международного конкурса банк оформит яркие интерактивные локации: фотозону, банкомат, который не только принимает разные валюты, но и дарит призы, в поддержку Интервидения выходит лимитированная карта с оригинальным дизайном.