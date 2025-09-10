Путин пожелал участникам форума "Добрино" в Югре плодотворного общения

В Ханты-Мансийске с 9 по 14 сентября проходит Всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино", на официальном открытии в среду полпред президента в УрФО Артем Жога зачитал приветствие участникам от Владимира Путина:

Уважаемые друзья! Приветствую вас в ... городе Ханты-Мансийске на Всероссийском форуме развития гражданского общества "Добрино". Отрадно, что ваш проект состоялся и сегодня вов торой раз собирает на площадке академии "Добрино талантливую, энергичную, стремящуюся к новым знаниям молодежь, представителей органов власти, образований, некоммерческих организаций. В открытых конструктивных дискуссиях вам предстоит обменяться наработанным опытом, обсудить широкий круг проблем, связанных с развитием гражданского общества в нашей стране, реализацией востребованных программ, направленных на повышение качества жизни людей, поддержку социально ориентированных НКО. И, конечно, главные темы вашей повестки посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Уверен, что предложенные вами инициативы послужат сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего.

От себя Жога также пожелал конструктивного диалога и успешного обмена опытом.

На панельной дискуссии "Развитие гражданского общества. От массовости к влиянию: общий язык, метрики и практическая польза" губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что на форум стал центром притяжения для представителей некоммерческого сектора со всей России, здесь формируются идеи и предложения, которые могут принести пользу в разных регионах страны.

До конца недели у участников насыщенная программа: лекции, дискуссии, мастер-классы и добрые дела.