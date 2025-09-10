Суд Увата почти на 8 лет лишил свободы мужчину, сбившего девочку осенью 2024 года

Водителя "Мерседеса", который в сентябре 2024 года на улице Ленина в селе Уват сбил 7-летнюю школьницу и уехал с места ДТП, лишили свободы на 7 лет 10 месяцев, водительских прав на три года и обязали выплатить 2 млн рублей родителям погибшей, сообщает облпрокуратура.

Отмечается, что 60-летний мужчина в тот день был пьян, девочка сильно пострадала и спустя четыре месяца, не приходя в сознание, скончалась в больнице.