Участниками форума "Добрино" в Югре стали 500 человек

В Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино" платформы Росмолодёжь.Форумы. В этом году конкурс на участие в событии составил 5,5 человек на место, всего заявки подали 2,5 тысячи человек, а офлайн участвуют около пятисот молодых ребят из 56 регионов России и а также из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Форум уже во второй раз проходит на площадке Академии "Добрино" – это круглогодичный молодёжный образовательный центр, который был открыт в 2024 году по поручению Президента России. Главная тема форума — развитие устойчивости и эффективности некоммерческих организаций. Событие реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

Среди участников — лидеры развития добровольчества, руководители НКО, наставники и педагоги программы "Обучение служением", активная молодёжь и представители Движения Первых.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров:

Академия "Добрино" – первый и единственный круглогодичный молодёжный образовательный центр в стране, для которого развитие общественных инициатив, добровольчества и гражданского сектора является главным направлением. В этом году на его базе проведут 27 образовательных программ для более чем 6 тыс. участников. Они поспособствуют выполнению задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", – вовлечь к 2030 году 45% молодых людей в добровольческую деятельность.

Участникам предстоит проработать социальные инициативы от идеи до готового продукта, направленного на улучшение жизни в конкретном муниципалитете, регионе и даже стране. Результатами также станут рекомендации по ресурсным картам НКО (чек-листы и наборы инструментов для разных стадий жизненного цикла), разработанная концепция веб-сервиса для НКО на Добро.рф, готовые образовательные модули в рамках программы "Обучение служением" и механизмы поддержки студенческих инициатив.

"Форум "Добрино" посвящён профессиональному развитию в некоммерческом секторе и устойчивости социально ориентированных НКО. Результатом станут ресурсные карты, новые продукты и сервисы для НКО, которые мы будем в дальнейшем масштабировать в экосистеме Добро.рф", – сказал председатель комитета по молодёжной политике Государственной Думы РФ Артем Метелев.

В рамках форума также пройдёт завершающий модуль образовательной программы "Хорошее дело", созданной специально для участников спецоперации и членов их семей. Супруги и матери военнослужащих, сами участники СВО из пяти регионов России учились создавать социальные проекты и НКО. Они проработали идеи для своих социальных инициатив, а трое уже подготовили документы для создания АНО. На финальном модуле в Ханты-Мансийске участники презентуют свои наработки и смогут получить рекомендации экспертов перед запуском проектов.

Для участников пройдут панельные дискуссии, посвящённые деятельности НКО, практические занятия, помогающие развить навыки для масштабирования и формирования имиджа проектов, мотивационные встречи с участниками программ "Время Героев" и "Хорошее дело", грантовые конкурсы, культурная программа.

На форуме запланирована полезная программа. Участники сделают добрые дела: проведут субботник в природном парке "Самаровский чугас" и приюте для животных "Велес", изготовят окопные свечи и сплетут маскировочные сети, украсят пряники и сделают мягкие игрушки для детей.

Форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Добро.рф, Академии развития гражданского общества "Добрино", АНО "Молодёжный центр Югры".