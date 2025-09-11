Ярмарку вакансий для ветеранов СВО проведут в Тобольске

10:19 11 сентября 2025
Ярмарку вакансий "Для СВОих" организуют в Тобольске 19 сентября. Мероприятие пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. ​Красноармейская, 6/4) с 11:00 до 13:00.

На ярмарку приглашены участники специальной военной операции. У работодателей будет возможность представить предприятие и подобрать подходящих кандидатов для работы. Регистрация работодателей открыта до 17 сентября.

