Ярмарку вакансий для ветеранов СВО проведут в Тобольске

Ярмарку вакансий "Для СВОих" организуют в Тобольске 19 сентября. Мероприятие пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) с 11:00 до 13:00.
На ярмарку приглашены участники специальной военной операции. У работодателей будет возможность представить предприятие и подобрать подходящих кандидатов для работы. Регистрация работодателей открыта до 17 сентября.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru