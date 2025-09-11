Тюменцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях в лазании на скорость

Спортсмены Тюменской области завоевали пять медалей на Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине “лазание на скорость”.

Участники соревновались в трех возрастных категориях. Среди юношей 14-15 лет Георгий Степанов завоевал серебро. Он выиграл три забега, но в финале уступил Максиму Дараеву из Свердловской области.

Среди девушек 16-17 лет у тюменок сразу два призовых места. Лейла Брусованская показала лучшее время в квалификации, но чуть-чуть ошиблась в финале и стала серебряным призером. У Евгении Лысенко бронзовая медаль, но на ее счету лучшее время этого дня 7,642 секунды.

Среди девушек 14-15 лет бронзовую медаль завоевала Милана Быкова. Среди юношей 16-17 лет бронзовая медаль у Ярослава Барышева.

"Успехи тюменцев позволили сборной Тюменской области занять второе место в командном зачете. Первое у Свердловской области, третье у Красноярского края", - сообщил пресс-секретарь

Общероссийской общественной организации Федерация скалолазания России Андрей Решетов.

Всероссийские старты в Тюмени продлятся до 14 сентября. Сейчас юные скалолазы борются за медали Первенства России в двоеборье - финал пройдет в субботу. На старт в воскресенье выйдут сильнейшие взрослые скоростники нашей страны. Они выступят в рамках Всероссийских соревнований. Всего в Тюмень приехало 380 спортсменов из 34 регионов.