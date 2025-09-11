Четыре аварийных многоквартирника расселят в Тюменской области в 2025-2026 годах

Более 80 млн рублей получит Тюменская область из федерального Фонда развития территорий на переселение людей из аварийного жилья, за счет этих и региональных средств в 2025–2026 годах планируют расселить четыре дома – в Тобольске и в Тюменском округе. В общей сложности жилищные условия улучшат 159 наших земляков, сообщил губернатор Александр Моор.

В целом затраты областного и местных бюджетов на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилья уже превышают 300 млн рублей. Начиная с 2019 года, в Тюменской области расселено 947 аварийных домов. Современное жилье получили почти 17 тысяч человек. "В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продолжаем эту важную для людей работу", - отметил Моор.