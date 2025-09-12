Жителям Червишево вернули их врачебную амбулаторию

В Тюменском муниципальном округе в селе Червишево после капремонта открылась врачебная амбулатория, которая обслуживает девять населённых пунктов с населением свыше семи тысяч человек.
В амбулатории ведут приём терапевты, педиатры, врач УЗИ, работают стоматологический кабинет, дневной стационар, флюорограф и кабинеты ранней диагностики. Консультации ведущих специалистов стали доступнее благодаря возможностям телемедицины.
"Капитальный ремонт был проведен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В Тюменском муниципальном округе только за последние пять лет население увеличилось почти на 20 тысяч человек. И мы планомерно усиливаем медицинскую инфраструктуру, чтобы обеспечить доступность медпомощи", - прокомментировал новость губернатор Александр Моор.
