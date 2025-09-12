Ямал направил новое оборудование в школы подшефного Волновахского района

Школы подшефного Волновахского района получили от Ямала более 40 единиц оборудования для занятий в профильных классах. Благодаря совместной работе специалистов регионального института развития образования ЯНАО и педагогов муниципалитета ребята будут получать углубленные знания и практические навыки на современном оборудовании.

Проект по созданию профильных классов стартовал в 2024 году. Для школьников определили направления подготовки. Так, в школе №2 Волновахи будет развиваться технологический профиль – там сформирован инженерно-железнодорожный класс. В школе №5 открыли гуманитарный профиль с психолого-педагогической направленностью, а в Донской школе – естественно-научный профиль с медицинским классом.

В эти учреждения поступили тренажеры для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, техники внутривенных инъекций, имитаторы ранений и поражений, манекены пострадавших, а также модели для изучения анатомии человека. Школы получили наборы для химических и биологических опытов, микроскопы, комплекты по электродинамике и электронике, цифровую лабораторию по физиологии. Помимо этого, закуплены учебные пособия по биологии, химии, медицине, психологии, педагогике, математике и информатике.

Ямал не только оказывает помощь в материальном оснащении профильных классов, но и осуществляет методическое сопровождение. За каждым образовательным учреждением Волновахского муниципального округа закреплен шеф из числа ямальских учреждений. На совместных совещаниях педагоги с Ямала делятся с коллегами опытом внедрения российских образовательных стандартов, помогают им повышать квалификацию и готовить школьников к успешной сдаче экзаменов.

Вся эта комплексная работа направлена на выстраивание эффективной системы, которая помогает школьникам получать глубокие знания и готовиться к поступлению в ведущие вузы страны. С 2024 года появилась новая мера поддержки: студенты из Волновахского округа, успешно обучающиеся в топ-50 вузах России, могут получать стипендию губернатора Ямала в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО