С начала сентября в ДТП пострадали 17 тюменских детей и подростков

15:20 11 сентября 2025
В первую декаду  сентября произошло 16 дорожных аварий с участием детей, в них получили ранения 17 детей и подростков, сообщает ГАИ ТО.

Большая часть таких дорожных происшествий зафиксирована в Тюмени. Участниками ДТП стали двое детей, ехавших на электросамокатах, двое детей на механических самокатах, не спешившиеся на пешеходных переходах,  3 юных пассажира автомобилей,  один  велосипедист, один пешеход, , которого автомобиль сбил  на "зебре",  6  подростков на питбайках,  мопедах и скутерах.

В ГАИ уточняют, что сейчас обстановка с детской дорожной аварийностью в Тюменской области несколько стабилизировалась, тем не менее родители обязаны сохранять бдительность.

Начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Госавтоинспекция призывает родителей ответственно и взвешенно относиться к участию детей в дорожном движении на различных средствах передвижения: велосипедах, самокатах, электросамокатах, но главное, не позволять подросткам, не имеющим водительских удостоверений, управлять транспортом.  Сотрудники Госавтоинспекции уже принимают участие в родительских собраниях, объясняя, чем чревато управление детьми мототехникой и автомобилям.

Сотрудники Госавтоинспекции с начала сентября  ежедневно несут службу у образовательных учреждений, в ом числе на маршрутах "дом-школа-дом", обеспечивая безопасный путь детей в школы.

