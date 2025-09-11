С начала сентября в ДТП пострадали 17 тюменских детей и подростков

В первую декаду сентября произошло 16 дорожных аварий с участием детей, в них получили ранения 17 детей и подростков, сообщает ГАИ ТО.

Большая часть таких дорожных происшествий зафиксирована в Тюмени. Участниками ДТП стали двое детей, ехавших на электросамокатах, двое детей на механических самокатах, не спешившиеся на пешеходных переходах, 3 юных пассажира автомобилей, один велосипедист, один пешеход, , которого автомобиль сбил на "зебре", 6 подростков на питбайках, мопедах и скутерах.

В ГАИ уточняют, что сейчас обстановка с детской дорожной аварийностью в Тюменской области несколько стабилизировалась, тем не менее родители обязаны сохранять бдительность.

Начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Госавтоинспекция призывает родителей ответственно и взвешенно относиться к участию детей в дорожном движении на различных средствах передвижения: велосипедах, самокатах, электросамокатах, но главное, не позволять подросткам, не имеющим водительских удостоверений, управлять транспортом. Сотрудники Госавтоинспекции уже принимают участие в родительских собраниях, объясняя, чем чревато управление детьми мототехникой и автомобилям.

Сотрудники Госавтоинспекции с начала сентября ежедневно несут службу у образовательных учреждений, в ом числе на маршрутах "дом-школа-дом", обеспечивая безопасный путь детей в школы.