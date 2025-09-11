Госнаграды семьям героев передали в администрации Тюмени

В администрации Тюмени прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции.

Замглавы города Павел Креков от имени земляков выразил сердечную поддержку родителям, жёнам, детям погибших героев. "Спасибо, что находите мужество жить дальше и достойно нести память о своих родных воинах. Мы всегда будем рядом, окажем содействие в любом вопросе. Их имена войдут в историю страны и города. А в наших сердцах ребята останутся живым воплощением мужества и отваги", – сказал он.

Военный комиссар Калининского и Центрального административных округов города Тюмени Джалил Абдуазизов и Креков передали награды семьям подполковника Павла Александровича Малецкого, прапорщика Вячеслава Анатольевича Буторлина, младшего сержанта Марата Альбертовича Балдашова, гвардии ефрейтора Романа Викторовича Кисленко, ефрейтора Владимира Григорьевича Лобачкова, ефрейтора Павла Владимировича Шубина, рядовых Дениса Александровича Вагина, Александра Николаевича Кривогузова, Ивана Сергеевича Мищенко, Антона Александровича Наговицына, Никиты Андреевича Соколова.