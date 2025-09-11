Полиция в Тюмени сорвала свадьбу из-за жениха, который решил ее отпраздновать за чужой счет

32-летнего вора со стажем в день бракосочетания на парковке у загса задержала полиция Тюмени из-за того, что накануне свадьбы он украл из чужого кошелька 131 тысячу рублей, сообщает МВД Медиа.

"Ранее судимый за аналогичные преступления 32-летнего мужчина, воспользовался моментом, когда за его действиями никто не наблюдал. Он вошёл в офис на улице Малыгина, вытащил кошелёк с 131 тысячей рублей из сумки на столе и скрылся с деньгами. Примечательно, что преступление было совершено накануне его свадьбы. ... Похищенные средства несостоявшийся жених потратил на одежду, продукты, алкоголь, а также оплату услуг в кафе и ресторанах.

На задержанного завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ и отпустили пока на свободу под подписку о невыезде.