Тюменские следователи возбудили дело из-за жалоб на дороги в деревне Решетникова

В СУ СК России по Тюменской области по возбуждено уголовное дело в связи с сообщениями о нарушении прав многодетных семей из деревни Решетникова Тюменской области на качественную дорожную инфраструктуру, глава СКР Бастрыкин ждет от местных коллег доклад о предварительных и окончательных результатах расследования этого дела, сообщает пресс-служба СКР.

В сообщении со ссылкой на сообщения в СМИ указано, что жителям предоставлены земельные участки, подъездные дороги к которым находятся в непригодном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, на поверхности образовались многочисленные ямы, в период выпадения осадков грунтовое полотно размывает. Многочисленные обращения местных жителей в компетентные органы результатов не принесли.