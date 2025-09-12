Как продлить жизнь НКО, обсудили в Югре на форуме "Добрино"

На Всероссийском форуме развития гражданского общества "Добрино" платформы Росмолодёжь.Форумы прошла панельная дискуссия. Её тема — "Жизненный цикл НКО: как управлять ростом без потери устойчивости". На ней обсудили типичные ошибки быстрого роста некоммерческих организаций и способы их предотвращения, сообщает пресс-служба Федеральной дирекции молодёжных форумов и программ Росмолодёжи.

Участники и эксперты обсудили финансовые риски, про устойчивое управление напомнила гендиректор "Д.груп" Инга Моисеева:

Нужно считать — время, деньги, — делегировать и не забывать про людей. Чтобы дерево выросло, иногда нужно обрезать ветки. Приостанавливайте какую-то деятельность, если на неё нет ресурса. Определить эту болевую точку можно только с помощью планирования.

Представитель Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" сделал акцент на человечность: "За финансовой устойчивостью не стоит забывать про ценности. У нас лучшая практика — совместные встречи. Мы объединяемся вокруг задачи, отбрасываем должности и фокусируемся над решением. Истинное управление происходит на уровне неформальных отношений".

У участников сессии была возможность получить экспертное мнение по их инициативам. Так, девушка из Брянской области поделилась своей идеей и получила советы по созданию и развитию НКО в сфере культуры. Представитель крупного волонтерского сообщества из Сургута поделилась планами по форматированию проекта ради сохранения сформировавшегося комьюнити. Участники дискуссии унесли с собой конкретные инструменты. "Я начальник отдела информационно-методического обеспечения "Дома общественных организаций" в своём регионе. Мы помогаем всем НКО в области. Эта дискуссия проиллюстрировала взгляды федеральных экспертов на развитие сектора. Они поделились практическими советами, как не потерять устойчивость и мотивацию. Я подчерпнула много идей для образовательных событий в Новосибирской области", — поделилась Ольга Липатникова.

Форум "Добрино" ещё раз показал: устойчивость НКО — это не только про деньги и отчёты. Это про людей, их ценности и готовность идти вперёд вместе.

Форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Добро.рф, Академии развития гражданского общества "Добрино", АНО "Молодёжный центр Югры". Событие реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".